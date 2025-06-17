Украина продолжила попытки нанести удары по Калужской области

Калужский губернатор Шапша: ВСУ пытались атаковать два района тремя дронами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили попытки атак на Калужскую область, под удар попали два района. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

«Сегодня днем с 11:30 до 12:30 силами ПВО на территории региона были уничтожены три БПЛА. Они были уничтожены на территории Кировского и Людиновского районов», — сообщил Шапша.

По его информации, на местах падения обломков летательных аппаратов работают оперативные группы. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Утром во вторник, 17 июня, из-за атаки ВСУ на Калужскую область там оказалась повреждена школа. В момент атаки в образовательном учреждении в Людиновском районе находился только сторож, никто не пострадал. Всего утром над регионом сбили как минимум три дрона.