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13:19, 17 июня 2025Россия

Украина продолжила попытки нанести удары по Калужской области

Калужский губернатор Шапша: ВСУ пытались атаковать два района тремя дронами
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили попытки атак на Калужскую область, под удар попали два района. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

«Сегодня днем с 11:30 до 12:30 силами ПВО на территории региона были уничтожены три БПЛА. Они были уничтожены на территории Кировского и Людиновского районов», — сообщил Шапша.

По его информации, на местах падения обломков летательных аппаратов работают оперативные группы. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Утром во вторник, 17 июня, из-за атаки ВСУ на Калужскую область там оказалась повреждена школа. В момент атаки в образовательном учреждении в Людиновском районе находился только сторож, никто не пострадал. Всего утром над регионом сбили как минимум три дрона.

ЖЗЛ
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