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16:53, 17 июня 2025Силовые структуры

Выполнивший задание украинский шпион попался при попытке пересечь российскую границу

В ДНР дали 17 лет пытавшемуся пересечь границу шпиону Украины
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Донецке к 17 годам колонии приговорили 36-летнего местного жителя Сергея Шияна. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Донецкой народной республики (ДНР).

Как установил суд, мужчина работал на разведку Украины и передавал спецслужбам противника информацию о расположенных на территории ДНР огневых позициях российских подразделений. В декабре после выполнения задания он попытался пересечь границу в районе Колотиловки, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов РФ.

Ранее сообщалось, что в Луганской народной республике предстанет перед судом 21-летний россиянин Станислав Удовики, подозреваемый в государственной измене.

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