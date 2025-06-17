Выполнивший задание украинский шпион попался при попытке пересечь российскую границу

В ДНР дали 17 лет пытавшемуся пересечь границу шпиону Украины

В Донецке к 17 годам колонии приговорили 36-летнего местного жителя Сергея Шияна. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Донецкой народной республики (ДНР).

Как установил суд, мужчина работал на разведку Украины и передавал спецслужбам противника информацию о расположенных на территории ДНР огневых позициях российских подразделений. В декабре после выполнения задания он попытался пересечь границу в районе Колотиловки, но был задержан сотрудниками правоохранительных органов РФ.

Ранее сообщалось, что в Луганской народной республике предстанет перед судом 21-летний россиянин Станислав Удовики, подозреваемый в государственной измене.

