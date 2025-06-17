Упрямый нотариус нашел тайник с золотыми монетами на 297 миллионов рублей

Во Франции нотариус нашел в стене золотые монеты на 297 миллионов рублей

В Париже тайник с золотыми монетами неизвестного коллекционера продали на аукционе за 3,3 миллиона евро (297 миллионов рублей). Об этом пишет The Times.

Монеты нашел нотариус, чье имя не раскрывается. Он отвечал за имущество некоего Пола Нарса, жившего в небольшом французском городке. В августе 2024 года Нарса не стало. От его соседей нотариус узнал, что тот был увлеченным коллекционером исторических монет. У него не осталось близких родственников, поэтому нотариус решил разыскать тайник самостоятельно.

После долгих поисков он наткнулся на сундук с монетами, спрятанный за картиной в стене кладовой. Внутри оказались около тысячи артефактов. Среди них были монеты, отчеканенные в Македонской империи в 336-323 годах до нашей эры, а также те, что относятся ко времени правления французских королей Людовика XIV, Людовика XV и Людовика XVI.

Также в коллекции Нарса нашли 172 наполеондора — золотые монеты номиналом 20 франков. Их продадут отдельно от остальных. Пока их стоимость оценивают в 100 тысяч евро (девять миллионов рублей). На аукционе эксперты отметили необычайное чутье Нарса, помогавшее ему отбирать ценные артефакты. По их словам, удивительно, что при таких способностях к коллекционированию, он был неизвестен в мире нумизматики.

Ранее сообщалось, что в Британии полицейский Дэвид Кокл решил нажиться на средневековых золотых монетах и потерял больше 100 тысяч фунтов стерлингов. Он тайно продал находку и попался из-за собственного хвастовства.

