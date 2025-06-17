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20:29, 17 июня 2025Забота о себе

Уролог раскрыл способ продлить молодость с помощью секса

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

Отсутствие регулярного секса может ускорить старение организма, предупредила врач-уролог, андролог и хирург Ильнур Аглиуллин. О последствиях отказа от интимной жизни он рассказал в беседе с Ufatime.ru.

Он объяснил: если системы организма не использовать, их функционал отключается, что приводит к изменению гормонального фона, нарушению метаболизма и раннему старению. По словам врача, женщинам недостаток секса грозит ранним климаксом, приливами и перепадами настроения, ухудшением состояния кожи, волос, ногтей и даже костей.

Мужчины, редко занимающиеся сексом, могут столкнуться со снижением либидо и качества эрекции, ускоренной эякуляцией, уменьшением количества активных сперматозоидов, перечислил врач. «Верните отличный секс — и вы гарантированно продлите свою молодость», — добавил уролог.

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