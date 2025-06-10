Уролог оценил безопасность тату в интимных местах

Уролог-андролог Алмаз Рахимов оценил безопасность татуировок, наносимых в интимных местах. Его цитирует Ufatime.ru.

Он напомнил, что любая татуировка опасна при несоблюдении правил нанесения: если использовать нестерильные инструменты, есть риск заражения ВИЧ, гепатитом и другими инфекциями. Кроме того, у человека может возникнуть аллергическая реакция. При этом в генитальной области кожа более чувствительна, что повышает риск осложнений, отметил уролог.

Рахимов добавил, что нанесение тату на эти части тела грозит неожиданными психологическими последствиями: половой партнер может начать регулярно оценивать рисунок, что со временем способно привести к дискомфорту и даже сексуальным проблемам. Врач предупредил, что тогда может понадобиться помощь психолога или психотерапевта.

Ранее врач-дерматолог Андрей Кузнецов развеял популярный миф о татуировках. По его словам, вопреки распространенному мнению наличие татуировок не оказывает негативного действия на иммунитет.