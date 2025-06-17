В АТОР отреагировали на сообщения об аренде мест на пляжах Анапы

АТОР: Арендаторы не могут сдавать участки пляжей туристам за плату

Арендатор может брать деньги с туристов за какую-то услугу, а кусочек земли таковой не является, рассказал вице-президент АТОР по внутреннему туризму Сергей Ромашкин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что туристам, отдыхающим на российском курорте Адлер, начали сдавать в аренду кусочки пляжа для загара. Место на песке обходится отдыхающим в 1,5 тысячи рублей в день.

Эксперт напомнил, что пляжи находятся в муниципальной собственности, и если арендатор каким-то образом придумал договор «субаренды» кусочка песка, то это говорит о нарушении. Вряд ли администрация города дала ему такое право, считает Ромашкин.

«Я думаю, что это какая-то местная нехорошая самостоятельность и цель заработать побольше денег. В таком случае можно обратиться в Роспотребнадзор или в городскую администрацию с разъяснением вопроса, насколько это правомерно, как это дело юридически оформлено. Думаю, что аргументация арендатора пляжа будет очень слабой», — предложил собеседник «Ленты.ру».

Ранее российский турист описал войну за лежаки на курортах Турции фразой «колхозники на отдыхе». По словам автора ролика, он старался не использовать полотенца в качестве способа «аренды» шезлонгов у моря, однако вскоре сдался.