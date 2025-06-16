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18:56, 16 июня 2025Путешествия

Россиянин описал войну за лежаки на курортах Турции фразой «колхозники на отдыхе»

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Российский турист описал войну за лежаки на курортах Турции фразой «колхозники на отдыхе». Своими впечатлениями он поделился на странице @pariwkaaa в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора ролика, он старался не использовать полотенца в качестве способа «аренды» шезлонгов у моря, однако вскоре сдался. Мужчина понял, что иначе занять место на берегу нельзя. «На один раз хватило. Больше не стал», — заключил он, назвав себя и других отдыхающих колхозниками.

В комментариях юзеры поделились собственными историями борьбы за лежаки у моря. «Я приходила когда мне удобно, убирала полотенце за этими колхозниками и ложилась», «Если не можешь победить толпу — возглавь ее», «Возьмите и соберите все полотенца в одну кучу, пускай они с этим разбираются сами», — писали пользователи.

Ранее туристка сняла на видео отдыхающих на испанском курорте Майорка. Путешественники в погоне за лучшие места под солнцем бронировали лежаки на целую неделю, оставляя на них свои полотенца.

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