В четырех столичных аэропортах ввели временные ограничения на полеты

Росавиация: В четырех столичных аэропортах ввели временные ограничения

В четырех столичных аэропортах ввели временные ограничения на полеты. Об этом 17 июня сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

С целью обеспечения безопасности полетов воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск введены в московских авиагаванях Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский, уточнил он.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ пресекли атаку двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся на столицу.

Ранее представитель Росавиации писал, что в нижегородском аэропорту Стригино были введены временные ограничения на прием и выпуск ВС