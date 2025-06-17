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14:42, 17 июня 2025Ценности

В Госдуме призвали запретить пропаганду эскорта

Депутат Госдумы Андрей Свинцов призвал запретить пропаганду эскорт-услуг
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock / Fotodom

В Госдуме принялись обсуждать запрет пропаганды эскорт-услуг. Об этом RTVI сообщил депутат Андрей Свинцов.

Свинцов призвал приравнять пропаганду эскорта к пропаганде проституции. По его словам, задача депутатов — определить, что эскорт — это фактически проституция. «Если это даже не говорится прямо, то это абсолютно очевидно и обществом должно быть порицаемо. И никак не пропагандироваться», — заявил он.

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Парламентарий напомнил, что сейчас существует множество подкастов, где женщины рассказывают, как живут за счет мужчин, сопровождая их на мероприятия, в том числе и в постель. «Уверен, что как только поправки будут приняты, соцсети и телеканалы быстро это вычистят самостоятельно. Дополнительных разъяснений не потребуется», — подытожил собеседник издания.

Ранее в июне в Госдуме назвали актера Виталия Гогунского бесстыжим за высказывания об эскорте.

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