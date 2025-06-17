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14:44, 17 июня 2025Россия

В Госдуме высказались о посредничестве России в ирано-израильском конфликте

Слуцкий: Мы имеем серьезный опыт взаимодействия с Ираном и Израилем
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Hamid Amlashi / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Россия имеет серьезный опыт взаимодействия с Ираном и Израилем. Перспективы посредничества Москвы в ирано-израильском конфликте прокомментировал депутат Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Его слова приводит RTVI.

«Мы имеем серьезный опыт взаимодействия с обеими сторонами конфликта, и не только на парламентском уровне. Но решение здесь — за президентом. И уверен, что обе стороны конфликта воспримут российских переговорщиков», — пояснил он.

По его словам, конфликт между двумя государствами разрастается, и на данный момент есть риск втягивания в него других стран региона. Парламентарий считает, что в подобной ситуации необходим посредник.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев» и нанес удар по ядерным объектам Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны. Причиной атаки на Иран израильские власти назвали разработку им ядерного оружия.

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