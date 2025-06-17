В Иране обрадовались возможности уничтожить Израиль

Житель Ирана Хосейн: Мы не остановимся, пока Израиль не будет уничтожен

Иран не остановится до тех пор, пока не будет уничтожен Израиль, и многие жители исламской республики видят в текущем обострении возможность для достижения поставленной цели. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил мулла, житель Тегерана по имени Хосейн.

Если честно, я даже рад, что война началась. Мы не остановимся, пока Израиль не будет уничтожен. С Божьей помощью мы сможем нанести ему мощный удар в ответ Хосейн житель Ирана, Тегеран

По словам Хосейна, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет свержения правящего в Иране режима, однако исламская республика готова дать отпор и отстаивать свои интересы. Он также указал, что США могут вмешаться в ситуацию, перекрыв Ормузский пролив, через который Иран и другие страны Персидского залива поставляют нефть. По его словам, это может привести к негативным глобальным последствиям и надолго затянуть конфликт.

Ранее у побережья Ирана в Оманском заливе рядом с Ормузским проливом оказались охвачены огнем сразу три судна. По имеющейся информации, пожар произошел на трех коммерческих кораблях.

Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы. Через него проходит главный маршрут для экспорта нефти и газа из стран Персидского залива — Ирака, Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). По данным Управления энергетической информации США (EIA), через него проходит примерно 20 процентов мирового потребления нефтепродуктов