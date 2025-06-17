Три танкера горят в Оманском заливе у берегов Ирана. Там проходит критически важный маршрут для перевозки нефти

Press TV: Три танкера загорелись в Оманском заливе у побережья Ирана

У побережья Ирана в Оманском заливе рядом с Ормузским проливом оказались охвачены огнем сразу три судна. По имеющейся информации, пожар произошел на трех коммерческих кораблях.

Иранский телеканал Press TV ранним утром опубликовал в своем Telegram-канале фото, на котором, как утверждается, «видны три горящих корабля у берегов Ирана в Оманском заливе недалеко от Ормузского пролива». Сервис мониторинга возгораний FIRMS NASA также указывает на пожары в этом районе.

Причины инцидента не раскрываются. Информации о нанесении израильских ударов по судам в территориальных водах Ирана не поступало.

Через Ормузский пролив проходит критически важный нефтяной маршрут

Ормузский пролив соединяет Персидский и Оманский заливы. Через него проходит главный маршрут для экспорта нефти и газа из стран Персидского залива — Ирака, Саудовской Аравии, Кувейта, Бахрейна, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). По данным Управления энергетической информации США (EIA), через него проходит примерно 20 процентов мирового потребления нефтепродуктов.

В 2024 году и в первом квартале 2025 года через Ормузский пролив прошло более четверти всей мировой торговли нефтью морским путем и около одной пятой мирового потребления нефти и нефтепродуктов. Кроме того, в 2024 году через Ормузский пролив прошло около одной пятой мировой торговли сжиженным природным газом, в основном из Катара Управление энергетической информации США

Уточняется, что более 80 процентов сырой нефти, конденсата и сжиженного природного газа, прошедших через Ормузский пролив, были направлены на азиатские рынки. В частности, основными направлениями поставок являются Китай, Индия, Япония и Южная Корея.

Фото: Jon Gambrell / AP

Ормузский пролив могут закрыть из-за эскалации ирано-израильского конфликта

Израиль начал масштабную операцию против Ирана 13 июня, ударив по ядерным объектам, военным базам страны и по расположению личного состава иранской армии. Эта атака, получившая название «Нация львов», стала, по словам израильских властей, ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана. Иран нанес ответные удары по Израилю, а затем начал ответную операцию против Израиля под названием «Суровое наказание».

Эскалация конфликта может повлечь закрытие Ормузского пролива. В частности, член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари заявил, что Тегеран уже изучает вопрос о его закрытии. Он заверил, что Иран без колебаний примет соответствующее решение.

Министр иностранных дел, заместитель премьер-министра Ирака Фуад Хусейн также заявил, что Иран может заблокировать Ормузский пролив, а йеменские хуситы могут присоединиться к Тегерану и заблокировать Бад-эль-Мандебский пролив, соединяющий Индийский океан с Красным морем и Суэцким каналом. Он добавил, что это приведет к росту цен на нефть.

Через пролив проходят большие объемы нефти, и существует очень мало альтернативных вариантов вывода нефти из пролива в случае его закрытия Управление энергетической информации США

Впрочем, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков полагает, что Иран пойдет на такой шаг только в случае возникновения экзистенциальной угрозы. Аналогичное мнение высказал и военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин в беседе с «МК».

Конечно, это крайняя мера, и Иран пойдет на нее только в отчаянной ситуации Василий Дандыкин военный эксперт

Дандыкин считает, что сейчас Иран заявлениями о закрытии пролива хочет усилить свои переговорные позиции, демонстрируя, «что у него есть рычаги влияния». При этом, отметил он, даже угроза закрытия влияет на рынок нефти.

Фото: crystaldream / Shutterstock / Fotodom

Повышение мировых цен на нефть предрекли из-за обострения на Ближнем Востоке

Блокирование Ормузского пролива приведет к резкому росту цен на нефть, предупредил российский сенатор Алексей Пушков.

В случае, если это произойдет, мировой рынок нефти будет дестабилизирован, а цены на нефть пойдут резко вверх Алексей Пушков сенатор

Сенатор отметил, что даже частичные перебои с поставками нефти через Персидский залив приведут к существенному росту мировых цен на сырье. По его словам, они могут подняться до 110-130 долларов за баррель. По мнению Юшкова, цены на нефть «уйдут далеко за 100 долларов за баррель», а тысяча кубометров сжиженного природного газа будет стоить несколько тысяч долларов.

Турецкая газета Hürriyet также полагает, что в случае закрытия Ормузского пролива цены на нефть могут вырасти до 130 долларов за баррель. При этом издание отметило, что влияние конфликта между Ираном и Израилем на мировую экономику зависит от продолжительности его активной фазы. Так, если война продолжится, она может оказать разрушительное воздействие, однако в случае ее завершения за 14 дней, как планировалось, влияние останется ограниченным.

Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов, в свою очередь, полагает, что конфликт на Ближнем Востоке вряд ли окажется затяжным и не повлияет существенным образом на мировые цены на нефть. В противном случае, пояснил он, длительное закрытие Ормузского пролива приведет к тому, что пострадает сам Иран.