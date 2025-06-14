В Иране заявили о возможности закрытия важного для поставок нефти Ормузского пролива

Депутат Ирана Коусари: Тегеран изучает возможность закрытия Ормузского пролива

Иран изучает вопрос о закрытии Ормузского пролива, играющего важную роль в поставках нефти на мировые рынки. Об этом заявил член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Исмаил Коусари, чьи слова цитирует агентство Rokna, передает РИА Новости.

Парламентарий отметил, что Тегеран без колебаний примет соответствующее решение.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что конфликт Ирана и Израиля может привести к резкому росту цен на нефть. Иран может заблокировать Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Индийским океаном. При этом йеменские хуситы могут присоединиться к Тегерану и заблокировать Бад-эль-Мандебский пролив, соединяющий тот же океан с Красным морем и Суэцким каналом.

13 июня армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении ударов по ядерному объекту Ирана в районе Исфахана. Иран ответил ракетными ударами по Тель-Авиву.