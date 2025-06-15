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01:13, 15 июня 2025Экономика

Глава МИД Ирака предрек повышение цен на нефть

МИД Ирака: нефть может подорожать до $ 300 из-за конфликта на Ближнем Востоке
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Дальнейшее обострение ситуации на Ближнем Востоке, вызванное противостоянием Израиля и Ирана, может спровоцировать рост цен на нефть до 200-300 долларов за баррель. Об этом заявил министр иностранных дел, заместитель премьер-министра Ирака Фуад Хусейн в беседе с главой МИД ФРГ Йоханном Вадефулем, передает агентство INA.

Ранее сенатор Алексей Пушков также заявил, что конфликт Ирана и Израиля может привести к резкому росту цен на нефть.

По словам специалиста, Иран может заблокировать Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Индийским океаном. Между тем, йеменские хуситы могут присоединиться к Тегерану и заблокировать Бад-эль-Мандебский пролив, соединяющий тот же океан с Красным морем и Суэцким каналом.

13 июня армия Израиля атаковала ядерные объекты на территории Ирана, а также заявил об уничтожении ключевых ученых-ядерщиков на территории страны.

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