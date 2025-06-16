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13:25, 16 июня 2025Экономика

Перспективы шокового роста цен на нефть оценили

Аналитик Громов: Война Израиля и Ирана не приведет к шоковому росту цен на нефть
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Война Израиля и Ирана на Ближнем Востоке вряд ли окажется затяжной и не повлияет существенным образом на мировые цены на нефть. Такое мнение высказал главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Громов. Его слова приводит Telegram-канал ИЭФ.

Дальнейшая эскалация конфликта, допустил эксперт, может привести к блокировке Ираном Ормузского пролива, через который проходит более пятой части глобальной торговли сырьем. При длительном закрытии цены на нефть могут увеличиться до 100 долларов за баррель и выше.

Однако блокировка пролива невыгодна в первую очередь самому Ирану, энергетический сектор которого в большой степени зависит от сбыта нефти по этому маршруту, отметил Громов. Снижение же поступлений в госказну может расшатать социально-экономическую ситуацию в стране. «Тогда первой жертвой такого развития событий станет сам Иран», — резюмировал он.

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Наиболее вероятным сценарием завершения конфликта на Ближнем Востоке Громову видится его постепенное угасание. Власти Израиля при таком раскладе заявят о выполнении всех поставленных политических задач, а руководство Ирана — о том, что он ответил на агрессию и отомстил. Глобальный же рынок в обозримом будущем свыкнется с «условно постоянной» напряженностью в регионе и не столкнется с шоковым ростом цен на сырье. «Сценарий нефтяного апокалипсиса не случится, потому что его не хочет сам Иран», — заключил Громов.

Ранее турецкая газета Hürriyet спрогнозировала рост мировых цен на нефть до 120-130 долларов в случае закрытия Ормузского пролива иранскими властями. В то же время при реализации подобного сценария в первую очередь пострадают крупные сырьевые экспортеры на Ближнем Востоке. Через этот пролив, напоминают эксперты, проходит до 80 процентов нефтяной и газовой торговли Ирана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

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