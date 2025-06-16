Ценам на нефть предсказали рост до 130 долларов за баррель при одном условии

Hürriyet: Цены на нефть могут вырасти до $130 при закрытии Ормузского пролива

Цены на нефть могут вырасти до 130 долларов за баррель при одном условии. Как предсказала турецкая газета Hürriyet, это произойдет, если Иран примет решение закрыть Ормузский пролив.

«Если Иран закроет Ормузский пролив, есть опасения, что цены на нефть вырастут до 120-130 долларов», — говорится в публикации.

Издание отметило, что через пролив проходит 20 процентов мировых поставок нефти, 80 процентов нефтяной и газовой торговли Ирана, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Турецкие журналисты допустили, что конфликт между Израилем и Ираном продлится еще некоторое время, его влияние на экономику зависит от того, насколько долго будут совершаться атаки и углубятся ли они. Если война продолжится, она может оказать разрушительное воздействие на экономику, однако в случае ее завершения за 14 дней, как планировалось, влияние останется ограниченным, заключили авторы материала.

Ранее министр иностранных дел, заместитель премьер-министра Ирака Фуад Хусейн заявил, что дальнейшее обострение ситуации на Ближнем Востоке, вызванное противостоянием Израиля и Ирана, может спровоцировать рост цен на нефть до 200-300 долларов за баррель.

