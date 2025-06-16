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14:28, 16 июня 2025Экономика

Предсказано резкое подорожание нефти из-за ирано-израильского конфликта

Аналитик Юшков: Из-за действий Ирана нефть может подорожать до 100 долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

В настоящее время экспорт иранской нефти почти вернулся к досанкционным показателям, а значит, прекращение этих поставок на внешний рынок обернется резким скачком цен на данный углеводород. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Его процитировало издание «Взгляд».

Он напомнил, что Иран добывает порядка 4 миллионов баррелей в сутки, а экспортирует примерно 1,5 миллиона баррелей в сутки. До настоящего времени Израиль в основном бил по иранским ядерным объектам, но теперь переключился и на промышленные. Если целью станет нефтяная инфраструктура, то это обернется падением экспорта. Нефть может подорожать до 80-90 долларов за баррель. А если Тегеран перестанет продавать нефть третьим государствам, то цены могут дойти до 90-100 долларов.

Еще одним фактором может стать возможное перекрытие Ормузского канала. Однако на такой шаг в Иране пойдут только в случае возникновения экзистенциальной угрозы. При таком развитии событий цены на нефть «уйдут далеко за 100 долларов за баррель», а тысяча кубометров сжиженного природного газа будет стоить несколько тысяч долларов.

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