«Столько, сколько надо будет». Что в посольстве Израиля говорят о сроках и целях операции против Ирана?

Посол Израиля Гальперин: Операция против Ирана продлится столько, сколько нужно

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет вести операцию против Ирана «столько, сколько потребуется». Об этом рассказала посол Израиля в России Симона Гальперин в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

Израиль не ставит себе границы и не называет сроки. Столько, сколько надо будет, столько и будем работать Симона Гальперин посол Израиля в России

Посол Израиля высказалась о границах операции против Ирана

Помимо сроков посол Гальперин рассказала о географическом охвате операции «Восстающий лев». Хотя на данный момент удары наносятся прежде всего по западной территории Ирана, дипломат подчеркнула, что для Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не существует ограничений для достижения всех военных целей.

Кроме того, по словам посла, израильские военные будут принимать новые методы ведения операции, в том числе для уничтожения ядерных объектов Ирана, находящихся глубоко под землей.

Мы расширяем и разрабатываем ежедневно методы и цели наших ударов Симона Гальперин посол Израиля в России

Вместе с тем она не стала комментировать возможность проведения наземной операции на иранской территории. При этом в посольстве указали, что на данный момент израильские военно-воздушные силы полностью контролируют пространство над Ираном.

Наконец, отвечая на вопрос о возможной военной поддержке Израиля со стороны США, посол подчеркнула, что еврейское государство прежде всего полагается на свои собственные силы, как это было и в другие исторические периоды.

Посол Израиля в России Симона Гальперин Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Посол Израиля рассказала о целях операции «Восстающий лев»

Говоря о целях операции, Симона Гальперин отметила, что для Израиля в первую очередь важно ликвидировать «желание, возможность и намерения» Ирана по уничтожению еврейского государства. В то же время израильское руководство не нацелено на смену режима в исламской республике, поскольку это должно быть решением иранского народа.

[Смена режима в Иране] — это не одна из целей операций. Только иранский народ решит, какой они хотят для себя режим и руководство Симона Гальперин посол Израиля в России

При этом посол допустила, что целью для ЦАХАЛ могут быть все представители руководства Ирана, которые заинтересованы в уничтожении Израиля и участвуют в разработке подобных планов.

Израиль наносит удар по тем объектам и лицам, которые руководят ядерной программой и программой уничтожения Израиля. По всем тем, кто представляют военную угрозу для Израиля Симона Гальперин посол Израиля в России

В то же время, по словам дипломата, в Израиле понимают, что рядом с военными объектами, которые становятся целями ударов, могут проживать гражданские лица. Всем им рекомендуют эвакуироваться.

Фото: Vahid Salemi / AP

Посол Израиля прокомментировала возможную посредническую роль России

Симона Гальперин не стала оценивать возможности России и других стран для посредничества с Ираном. По ее словам, сейчас приоритетом остается достижения военных целей, и только после этого можно будет думать о миротворческих усилиях.

Слишком рано думать [об этом] (...). После того, как мы эти вопросы решим, мы будем смотреть, как можно двигаться дальше Симона Гальперин посол Израиля в России

Аналогичным образом дипломат прокомментировала и договороспособность иранской стороны, и гарантии всех договоренностей. «После того, как мы закончим первоначальный этап [операции] (...), мы встретимся еще раз и будем говорить про второй», — заметила она.