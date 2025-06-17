В Израиле раскрыли проблемы «Железного купола»

Житель Израиля Дмитрий: «Железный купол» не всегда перехватывает иранские ракеты

Израильская система противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол» не всегда успешно перехватывает иранские ракеты, что может приводить к жертвам среди мирного населения. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил IT-специалист, житель Хайфы Дмитрий (имя изменено).

«Как правило, "Железный купол" перехватывает ракеты, но иногда они все же долетают. Говорят, хотя я не уверен, что все жертвы — это те, кто не успел добраться до укрытий. Поэтому считается, что система защиты эффективная, когда срабатывает вся цепочка уведомлений. Иногда одно из первых трех оповещений не приходит, и тогда можно просто не успеть», — отметил очевидец.

Дмитрий добавил, что в случае подобных атак горожанам приходится прятаться на лестничных клетках, где защита практически минимальна. Он отметил, что из-за жертв среди мирного населения многие жители Израиля поддерживают удары по Ирану.

Ранее полковник Виктор Баранец объяснил принцип работы «Железного купола». В частности, он объяснил, что система ПВО не сбивает ракеты, а выпускает боеприпас, который взрывается рядом с целью. По его словам, один запуск ракеты-перехватчика стоит 66 тысяч евро. Из-за этого система ПВО сбивает только те цели, которые угрожают военным объектам или населенным пунктам.