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21:24, 14 июня 2025Наука и техника

Полковник объяснил принцип работы израильского «Железного купола»

Полковник Баранец: «Железный купол» не сбивает ракеты
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израильский «Железный купол» не сбивает ракеты, а выпускает боеприпас, который взрывается рядом с целью. Принцип работы системы противовоздушной обороны (ПВО) Израиля объяснил полковник Виктор Баранец в статье для «Комсомольской правды».

По его словам, один запуск ракеты-перехватчика стоит 66 тысяч евро. Из-за этого система ПВО сбивает только те цели, которые угрожают военным объектам или населенным пунктам.

Баранец отметил, что в непогрешимость «Железного купола» поверили США и Саудовская Аравия. И если Вашингтон после испытаний отказался от израильской ПВО, то Эр-Рияд сделал ставку на этот вид вооружения.

«Тогда и обнаружилась самая главная слабость этого самого „Железного купола“, — он не „переваривает“ массированных ударов. Электронные мозги радаров „становятся в раскоряку“, когда на Израиль летит сотня, а то и две вражеских ракет одновременно. Из 10 поражаются 3, из 100 — 30, из 200 — 60», —написал Баранец.

Подполковник подчеркнул, что именно поэтому Иран запустил множество ракет по Израилю, причем несколькими волнами.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заметил, что Россия осуждает атаки Израиля против Ирана. Он также заявил, что действия Израиля были предприняты в нарушение Устава ООН и норм международного права.

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