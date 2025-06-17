Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:57, 17 июня 2025Мир

В Канаде анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Карни: Канада выделит пакет военной помощи Украине на два миллиарда долларов
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетСанкции против России:

Фото: Suzanne Plunkett / Pool / Reuters

Канада выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму два миллиарда канадских долларов (1,5 миллиарда долларов США). Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни, передает Reuters.

«Канада выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму свыше двух миллиардов долларов», — сказал политик на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7 в Канаде.

Он добавил, что в пакет помощи войдут беспилотные летательные аппараты (БПЛА), боеприпасы, а также другие виды вооружений.

Ранее Карни заявил, что Канада собирается ввести новые экономические санкции против России. Они затронут ряд физических лиц и более 40 организаций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Курский чиновник погиб при ударе украинского БПЛА в Белгородской области

    Симоньян описала Пашиняна словами «раздухарился, как бессмертный»

    На рейсе до Ибицы пьяные туристы устроили драку и попали на видео

    Пашинян обвинил Карапетяна в мошенничестве и обратился на «ты»

    США перебросят истребители на Ближний Восток

    В МИД прокомментировали обыски у директора российской компании в Армении

    Разработан точечный антибиотик нового поколения

    Мирная жительница погибла при ударе дрона ВСУ по автомобилю в российском регионе

    Мужчина не дожил до конца автобусного тура из-за разъевших его ногу плотоядных бактерий

    Трамп пригрозил верховному лидеру Ирана словами «мы знаем, где ты»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости