В Канаде анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Карни: Канада выделит пакет военной помощи Украине на два миллиарда долларов

Канада выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму два миллиарда канадских долларов (1,5 миллиарда долларов США). Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни, передает Reuters.

«Канада выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму свыше двух миллиардов долларов», — сказал политик на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7 в Канаде.

Он добавил, что в пакет помощи войдут беспилотные летательные аппараты (БПЛА), боеприпасы, а также другие виды вооружений.

Ранее Карни заявил, что Канада собирается ввести новые экономические санкции против России. Они затронут ряд физических лиц и более 40 организаций.

