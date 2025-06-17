В Канаде анонсировали новый пакет военной помощи Украине

Канада выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму два миллиарда канадских долларов (1,5 миллиарда долларов США). Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни, передает Reuters.
«Канада выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму свыше двух миллиардов долларов», — сказал политик на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7 в Канаде.
Он добавил, что в пакет помощи войдут беспилотные летательные аппараты (БПЛА), боеприпасы, а также другие виды вооружений.
Ранее Карни заявил, что Канада собирается ввести новые экономические санкции против России. Они затронут ряд физических лиц и более 40 организаций.