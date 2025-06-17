В Кремле обратились к Ирану и Израилю с призывом

Песков: Россия призывает Иран и Израиль к максимальной сдержанности

Россия призывает Иран и Израиль к максимальной сдержанности и дипломатическому урегулированию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы в данном случае призываем стороны к максимальной сдержанности с тем, чтобы впоследствии так или иначе перейти все-таки на мирный, политико-дипломатический трек урегулирования», — отметил Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что ситуация на Ближнем Востоке остается тревожной и «идет по пути дальнейшей эскалации, галопирующей эскалации». По его словам, в регионе сохраняется высокий уровень непредсказуемости развития событий.

Ранее Песков заявил, что Россия осуждает действия, которые привели к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.