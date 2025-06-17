В Кремле оценили возможность посредничества России в конфликте Ирана и Израиля

Песков: Россия видит нежелание Израиля выходить на мирный трек урегулирования

Россия видит со стороны Израиля нежелание выходить на мирный трек урегулирования конфликта с Ираном. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков оценил возможность посредничества Москвы, его слова передает РИА Новости.

«Мы видим нежелание как минимум со стороны Израиля обращаться к каким-либо посредническим услугам и вообще выходить на мирный трек урегулирования», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что российская сторона и лично президент Владимир Путин говорили о готовности России оказать посреднические услуги.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что открыт к идее посредничества президента России Владимира Путина в конфликте между Израилем и Ираном. Он рассказал, что общался с российским коллегой по этому вопросу, разговор был длительным.