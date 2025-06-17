В Нальчике стартовали всероссийские соревнования по художественной гимнастике

В Нальчике начались всероссийские соревнования по гимнастике «Сказки гор». Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

Известно, что в соревнованиях примут участие почти 500 спортсменок из 24 регионов страны. Каждая команда представляет совершенно разные номера: с лентой, обручем, мячом, скакалкой и булавами. Имена лучших объявят в заключительный день состязаний — 20 июня.

Поздравить спортсменов с открытием приехали представители власти. Председатель парламента Кабардино-Балкарии Татьяна Егорова подчеркнула, что с каждым годом соревнования набирают популярность, становится все больше участников.

Ранее в Нальчике открылась выставка «Коды родной культуры». Ее автором стала художница Зайна Эль-Саид.