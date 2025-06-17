В офисе Нетаньяху раскрыли число выпущенных Ираном ракет

Офис Нетаньяху: С начала конфликта Иран выпустил по Израилю около 400 ракет

С начала конфликта Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет. Об этом сообщает офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху, передает ТАСС.

«С момента начала [военных] действий по территории Израиля выпущено около 400 ракет», — сказано в сообщении.

Также офис Нетаньяху сообщает, что помимо ракет Иран выпустил по Израилю около сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил, что Иран нанес удар по штаб-квартире израильской службы внешней разведки МОССАД. Отмечается, что КСИР, несмотря на наличие у Израиля передовых систем обороны, в ходе операции нанес удар по центру военной разведки армии АМАН и «центру планирования террористических операций сионистского режима» в Тель-Авиве.