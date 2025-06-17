В России нашли новое место гнездования редкого филина

В Пензенской области нашли новое место гнездования редкого филина

В одном из районов Пензенской области нашли новое место гнездования филина. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале регионального Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования.

Сотрудники ведомства впервые обнаружили гнездо филина с тремя птенцами на границе Тамалинского района. По их словам, эта занесенная в Красную книгу России и Пензенской области редкая птица ранее встречалась только в Шемышейском, Колышлейском, Пензенском и Сердобском районах.

«На данный момент в регионе обитает всего около двух десятков репродуктивных пар этих пернатых хищников», — рассказали российские специалисты.

Ранее сообщалось, что ночная охота редчайшей краснокнижной хищной птицы попала на видео. Фотоловушка в парке «Удэгейская легенда» в Приморье запечатлела рыбалку самой крупной совы мировой фауны — рыбного филина.

