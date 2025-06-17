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15:55, 17 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на решение США свернуть разработку стратегии давления на страну

Сенатор Климов: Россия и США ведут работу по восстановлению отношений
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Андрей Климов

Андрей Климов. Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Ликвидация администрацией США деятельности межведомственной рабочей группы по выработке стратегии давления на Россию для ускорения украинского урегулирования — часть работы по восстановлению отношений с США, рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Об этом политик сообщил «Ленте.ру».

«Это данные, которые попали в СМИ, и эти данные связаны с тем, что происходит в российско-американских отношениях. Эти данные подтверждают то, что обе стороны пытаются каким-то образом ситуацию вернуть к нормальности», — сказал Чепа, подчеркнув, что в данный момент идет нормальная работа по восстановлению отношений с США.

По его словам, между Россией и США накопилось большое количество проблемных мест, которые нужно решать.

«Там очень много разных узелков с каждой из сторон, они накопились. Что-то они нам делали в пику, на что-то мы были вынуждены отвечать. (…) Хотелось бы, чтобы мы нормализовали отношения», — сказал Чепа, пояснив, что нормализация не означает, что Россия и США станут «братьями на век».

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало о том, что администрация президента США Дональда Трампа свернула деятельность межведомственной рабочей группы, занимавшейся стратегией давления на Россию с целью ускорения мирных переговоров по Украине. Сообщается, что группа начала свою деятельность весной, однако о ее существовании официально не объявлялось.

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