В России отреагировали на сообщения о незамеченной американской шпионской подлодке

Депутат Журова: Нет доказательств, что подлодка США годами следила за СССР

Доказательств того, что американская подводная лодка годами следила за СССР и не была замечена, нет, но у каждой страны есть свои секретные оружия, заявила депутат Госдумы Светлана Журова. Так она прокомментировала «Ленте.ру» сообщения об американской атомной подлодке NR-1 Nerwin, которая десятилетиями шпионила за Россией, оставаясь незамеченной.

«Допускаю, что у каждого есть свои такие легенды и не легенды, но никто с уверенностью не может сказать, что это есть или этого нет. (…) У каждого есть свои секретные оружия, секретные инструменты, чтобы за чем-то следить, где-то для науки, где-то не для науки», — сказала Журова.

Она отметила, что достоверных доказательств того, что эти события были, нет. По ее мнению, сегодня технологии ушли вперед и многое проще сделать из космоса.

Американский журнал The National Interest (NI) ранее написал об этой подводной лодке. Как пишет издание, большинство миссий, в которых принимала участие экспериментальная субмарина, до сих пор засекречены. Стоявшая на вооружении с 1969-го по 2008-й годы NR-1 Nerwin была самой маленькой субмариной Военно-морских сил (ВМС) США, занимая промежуточное положение между батискафом и подлодкой, отмечается в материале.