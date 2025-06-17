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12:13, 17 июня 2025Наука и техника

В США рассказали о десятилетиями шпионившей за Россией американской атомной мини-подлодке

NI: Американская атомная мини-подлодка NR-1 десятилетиями шпионила за Россией
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: public domain

Американская экспериментальная атомная подводная лодка NR-1 Nerwin десятилетиями шпионила за Россией, оставаясь незамеченной Москвой. Об этом рассказал американский журнал The National Interest (NI).

Обозреватель Брэндон Вайхерт напоминает, что стоявшая на вооружении с 1969-го по 2008-й NR-1 Nerwin была самой маленькой субмариной Военно-морских сил (ВМС) США, занимая промежуточное положение между батискафом и подлодкой. «Мини-субмарина была разработана не для боя, а для тайных глубоководных исследований, подъема [грузов с морского дна] и шпионских миссий», — пишет автор.

Водоизмещение NR-1 Nerwin составляло всего 400 тонн. Подводная лодка имела выдвижные колеса, которые позволяли ей перемещаться по морскому дну, три четырехдюймовых смотровых окна для прямого наблюдения и манипулятор для работы с подводными объектами. Глубина погружения NR-1 Nerwin не превышала 1000 метров. Численность экипажа субмарины составляла от 10 до 13 человек.

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Вайхерт пишет, что большинство миссий, в которых принимала участие экспериментальная субмарина, до сих пор засекречены. Среди них, в частности, была прослушка советских подводных кабелей связи. «Хотя большинство деталей этих миссий остаются засекреченными, отчеты предполагают, что NR-1 проводила операции по подъему [затонувшей] советской военной техники и сбору разведданных, способствуя стратегическому преимуществу США», — говорится в публикации.

В ноябре 2013 года агентство Associated Press сообщило, что ВМС США собрали останки засекреченной глубоководной подводной лодки NR-1 времен «холодной войны» и выставили их на обозрение в музее подводного флота в Гротоне в штате Коннектикут.

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