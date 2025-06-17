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13:29, 17 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на слова об утрате статуса хоккейной державы

Депутат Журова поспорила со словами Фетисова о статусе хоккейной державы
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Россия не может показать результат на Чемпионате мира, поскольку ее туда не допустили, но при этом интерес к хоккею внутри страны говорит о том, что мы хоккейная держава, считает депутат Госдумы Светлана Журова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о недопуске российских хоккеистов до участия в Олимпиаде-2026. Он также отказался считать новость о недопуске российских команд неожиданной и предположил, что Россия утратила звание хоккейной державы.

«Я бы так категорично не говорила, потому что если так будет, тогда мы должны расписаться в собственной неспособности развивать хоккей внутри страны. Но стремление молодежи, детей, родителей заниматься хоккеем, говорит как раз о том, что у нас спортивная страна. Вопрос не только о результате на чемпионате, интерес к хоккею у нас внутри говорит о том, что мы хоккейная держава», — ответила Журова.

Парламентарий отметила, что защищать Россию сейчас сложно, потому что Федерация хоккея заняла политическую позицию. Депутат допустила, что там, вероятно, также надеялись на подписание мирного соглашения между Россией и Украиной, однако это пока не произошло, а давление со стороны конкурирующих стран на Федерацию не снизилось.

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