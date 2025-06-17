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11:43, 17 июня 2025Спорт

Фетисов отказался считать Россию хоккейной державой

Вячеслав Фетисов отказался считать Россию хоккейной державой
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о недопуске российских хоккеистов до участия в Олимпиаде-2026. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если с нами так поступают, значит, мы уже и не очень-то хоккейная держава. Видимо, мы потеряли влияние на мировой хоккей, нас уже некому защищать», — отметил Фетисов. Он также отказался считать новость о недопуске российских команд неожиданной.

Ранее на отказ в допуске российских сборных до Игр-2026 отреагировал вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли. Он счел эту новость прискорбной.

2 июня Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о недопуске сборных России к участию в Олимпиаде-2026. В федерации заявили, что приняли окончательное решение после запроса Международного олимпийского комитета (МОК).

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