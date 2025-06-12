В НХЛ отреагировали на недопуск сборной России до Олимпиады-2026

Вице-комиссионер НХЛ Дэйли о недопуске сборной России до ОИ: Прискорбно

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли отреагировал на недопуск сборной России до участия в зимних Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает «Чемпионат».

«Прискорбно, что нашим российским игрокам не представится возможность принять участие в Олимпиаде», — заявил Дэйли. Ранее функционер отмечал, что, учитывая международную обстановку, не ожидает положительного решения в отношении российской сборной.

2 июня Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о недопуске сборных России к участию в Олимпиаде-2026. В федерации заявили, что приняли окончательное решение после запроса МОК.

В феврале 2024 года стало известно, что игроки НХЛ примут участие в Играх 2026 и 2030 годов. Последний раз представители лиги выступали на Олимпиаде в 2014 году в Сочи.