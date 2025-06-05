Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Янник Синнер
Завтра
15:30 (Мск)
Новак Джокович
Ролан Гаррос (м)
Арина Соболенко
Сегодня
16:00 (Мск)
Ига Швёнтек
Ролан Гаррос (ж)
Испания
Сегодня
22:00 (Мск)
Франция
Лига наций УЕФА|Лига А. 1/2 финала
Мирра Андреева
Завтра
12:00 (Мск)
Сара Эррани
Ролан Гаррос — парный разряд (ж)
09:14, 5 июня 2025Спорт

В НХЛ высказались об участии сборной России в Олимпиаде-2026

Вице-комиссионер НХЛ Дэйли: Мы не ожидаем участия сборной России в Играх-2026
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли высказался об участии сборной России в Олимпийских играх-2026. Его слова приводит The Athletic.

Дэйли заявил, что в НХЛ не ожидают участия России в Играх. «На данный момент это так, и я не ожидаю, что что-то изменится. Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация хоккея (IIHF) сделали заявление о том, что сборная России не будет участвовать в Олимпиаде», — отметил он.

2 июня IIHF объявила о недопуске сборных России к участию в Олимпиаде-2026. В федерации заявили, что приняли окончательное решение после запроса МОК.

Российские хоккеисты не принимают участия в международных турнирах на уровне сборных с 2022 года. Также IIHF отстранила от соревнований белорусов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Двоих сотрудников российского информагентства задержали

    Женщинам назвали неочевидные и при этом важные для сохранения здоровья исследования

    В Госдуме предложили считать многодетными мужчин с детьми от разных браков

    У владельца фур, из которых дроны атаковали российские аэродромы, нашли бизнес на Украине. Перед терактами он уехал из России

    Российские подростки разрисовали стелу Скорбящей матери

    Вагоны сошли с рельсов в российском регионе

    Падение мировых цен на нефть ударило по российскому бюджету

    Раскрыт пол будущего ребенка Тимати

    В России рассказали о разработке национального мессенджера

    Российские военные вывезли из Сумской области два танка M1 Abrams

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости