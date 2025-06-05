В НХЛ высказались об участии сборной России в Олимпиаде-2026

Вице-комиссионер НХЛ Дэйли: Мы не ожидаем участия сборной России в Играх-2026

Вице-комиссионер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли высказался об участии сборной России в Олимпийских играх-2026. Его слова приводит The Athletic.

Дэйли заявил, что в НХЛ не ожидают участия России в Играх. «На данный момент это так, и я не ожидаю, что что-то изменится. Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная федерация хоккея (IIHF) сделали заявление о том, что сборная России не будет участвовать в Олимпиаде», — отметил он.

2 июня IIHF объявила о недопуске сборных России к участию в Олимпиаде-2026. В федерации заявили, что приняли окончательное решение после запроса МОК.

Российские хоккеисты не принимают участия в международных турнирах на уровне сборных с 2022 года. Также IIHF отстранила от соревнований белорусов.