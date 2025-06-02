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17:24, 2 июня 2025Спорт

Сборную России по хоккею отказались допустить к Олимпиаде-2026

IIHF объявила о недопуске сборной России по хоккею до Олимпиады 2026 года
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о недопуске сборной России к участию в Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организацию.

В IIHF заявили, что приняли окончательное решение после запроса Международного олимпийского комитета (МОК). В турнире не смогут принять участие как мужская, так и женская команды.

27 мая в МОК ответили на вопрос о допуске сборной России по хоккею на Игры-2026. В организации заявили, что рекомендация о недопуске российских команд остается в силе.

Российские хоккеисты не принимают участия в международных турнирах на уровне сборных с 2022 года. Также IIHF отстранила от соревнований белорусов.

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