В России предложили привлекать на работу доярками с помощью массажа и маникюра

Глава АИР Татарстана Минуллина предложила привлекать доярок с помощью маникюра

Глава агентства инвестиционного развития (АИР) Татарстана Талия Минуллина предложила привлекать на работу доярками с помощью массажа и маникюра. Об этом сообщает «Бизнес Online».

В ходе муниципального часа руководитель компании АО «Яна тормыш» Ранил Габдрахманов пожаловался, что на его животноводческом предприятии наблюдается проблема старения и нехватки кадров. По его словам, привлечь молодежь для работы дояркой на ферме почти невозможно.

В свою очередь Минуллина предложила использовать будущие доходы предприятия для улучшения производства с целью привлечения людей в профессию.

«Вот вы говорите, что женщина не хочет быть дояркой. Может быть, нужно создать рядом с доильным цехом для нее какие-то дополнительные услуги, которые бы вы субсидировали. Например, она могла бы в перерыв сделать себе массаж, если у нее спина болит, или маникюр», — пояснила она.

Ранее исполняющая обязанности министра труда Башкирии Ленара Иванова заявила о катастрофе с рабочими руками в республике и призвала брать на работу бывших заключенных фразой «катастрофически нужны нормальные мужики».