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10:47, 17 июня 2025Россия

В России предложили выдворять из страны одну категорию мигрантов

В ГД предложили выдворять из России родственников нарушивших закон мигрантов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Госдуме предложили выдворять из России одну категорию мигрантов. Речь идет о родственниках нарушивших закон иностранцев, передает РИА Новости.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, все правовые последствия административного выдворения или депортации иностранного гражданина предложено распространить также на членов его семьи, в том числе запрет на въезд в Россию.

«[Такой] подход позволит решить многие застарелые проблемы миграционной политики и снизить уровень преступности в нашей стране», — высказал свою позицию депутат Сергей Миронов, добавив, что, как правило, родственники нарушителей российских законов знают, какой образ жизни ведут их близкие.

По его словам, в случае принятия такого закона родственники мигрантов начнут лучше следить друг за другом, что в результате может привести к снижению преступности.

Ранее в Госдуме захотели обязать мигрантов ежегодно проходить медицинское освидетельствование, в том числе на употребление наркотиков и психоактивных веществ, а также наличие инфекционных заболеваний. Не прошедших медосмотр иностранцев предложили выдворять из страны.

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