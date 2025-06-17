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13:29, 17 июня 2025Силовые структуры

В России принят закон об уголовной ответственности дропперов

Госдума приняла закон об уголовной ответственности до 6 лет для дропперов
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Госдума приняла закон об уголовной ответственности граждан, участвующих в обналичивании похищенных средств — так называемых дропперов. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ принят депутатами во втором и третьем — окончательном чтении. Закон вносит изменения в статью 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Теперь дропперам грозит наказание до шести лет лишения свободы.

Передача электронного средства платежа и доступа к нему третьему лицу для противоправных действий наказывается лишением свободы до трех лет либо обязательными работами. Также виновные в неправомерных операциях с использованием электронного средства платежа по указанию другого лица будут привлекаться к ответственности.

В МВД России подчеркнули, что по новым правилам дроппера ждет ответственность перед потерпевшими за все суммы, которые прошли через его счета. Уточняется, что это приведет к банкротству, а счета и телефоны будут заблокированы.

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