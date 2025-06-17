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14:48, 17 июня 2025Экономика

В России раскритиковали запрет на продажу жилья за наличные

Риелтор Барсуков: Запрет на покупку жилья за наличные не спасет от мошенников
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Запрет на проведение сделок с недвижимостью за наличные не спасет россиян от мошенников и не решит проблему уклонения от налогов. Об этом в разговоре с «Ридусом» заявил член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.

Он объяснил, что человек под влиянием злоумышленников совершенно нормально продает недвижимость и передает деньги преступникам, и неважно, как именно производился расчет. «Если человек продал квартиру по безналичному расчету, он может снять деньги в банке и отдать их мошенникам», — добавил эксперт.

Также, по мнению Барсукова, новый запрет не решит проблему уклонения от налогов, когда люди сильно занижают в договоре стоимость объекта, чтобы облегчить фискальное бремя. «Каким образом государство намерено контролировать отсутствие расчета наличными, если покупатель и продавец уже договорились об этом?» — задался вопросом эксперт.

Ранее 17 июня сообщалось, что Генпрокуратура поддержала идею запрета на сделки с недвижимостью за наличные. Таким образом собираются бороться с мошенниками. Кроме того, в ведомстве предложили ввести обязательное нотариальное заверение сделок по продаже жилья для лиц старше 65 лет.

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