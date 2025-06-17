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14:32, 17 июня 2025Россия

В России трех человек насмерть завалило обломками после обрушения на стройплощадке

В Тюмени на стройке трех человек насмерть завалило обломками после обрушения
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «СУ СК России по Тюменской области»

На стройке жилого комплекса «Космо» в Тюмени три человека получили несовместимые с жизнью травмы после того, как их завалило обломками после обрушения выносной конструкции. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения, передает ТАСС.

На строительной площадке ЖК, как уточняется, обрушилась выносная конструкция, которая располагалась на 11 этаже. Сначала сообщалось о смерти двух рабочих, затем стало известно о том, что врачи не смогли спасти еще одного человека.

Пострадали еще двое, их состояние врачи оценивают как тяжелое. После случившегося следователи уже возбудили уголовное дело, проводится проверка соблюдения законодательства об охране труда и производственном травматизме.

Днем ранее, 16 июня, в Брянской области двух детей насмерть засыпало песком. Это произошло, когда несовершеннолетние играли в карьере.

ЖЗЛ
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