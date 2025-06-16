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19:50, 16 июня 2025Россия

В России двоих детей насмерть засыпало песком в карьере

В Брянской области двое детей не выжили при обвале на песчаном карьере
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В Брянской области двое детей не выжили при обвале на песчаном карьере. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Грунт, как уточняется, обрушился в карьере в Дятьковском районе региона. Дети, которые не выжили в результате происшествия, играли в карьере — их насмерть засыпало песком. Других данных о ситуации не приводится.

Ранее жителя Омска, пытавшегося распилить старый дом на дрова, завалило насмерть — на мужчину рухнул потолок. Пострадавшего достали и передали врачам, однако спасти его не удалось

Похожий случай до этого произошел в Московской области, где рабочего завалило грунтом на железной дороге. Это произошло, когда 27-летний мастер на глубине двух метров проводил вскрытие одного участка трубы для обследования ее технического состояния.

ЖЗЛ
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