Пытавшегося распилить старый дом на дрова россиянина завалило насмерть

Пытавшегося распилить старый дом на дрова жителя Омска завалило насмерть

Жителя Омска, пытавшегося распилить старый дом на дрова, завалило насмерть. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По данным издания, 63-летний россиянин разбирал здание на улице Звездова, признанное аварийным еще в 2016 году. Внезапно на мужчину рухнул потолок.

Пострадавшего достали и передали врачам, однако спасти его не удалось.

До этого сообщалось, что в Московской области рабочего завалило грунтом на железной дороге. 27-летний мастер на глубине двух метров проводил вскрытие одного участка трубы для последующего обследования ее технического состояния, когда его внезапно завалило грунтом. У мужчины случилась асфиксия, медики не сумели его реанимировать. Следователи организовали проверку по факту случившегося.

Еще раньше в Приморском крае рабочего завода засыпало зерном во время работ по ремонту задвижек резервуаров для хранения.