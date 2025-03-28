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11:49, 28 марта 2025Россия

Пытавшегося распилить старый дом на дрова россиянина завалило насмерть

Пытавшегося распилить старый дом на дрова жителя Омска завалило насмерть
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash Siberia

Жителя Омска, пытавшегося распилить старый дом на дрова, завалило насмерть. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По данным издания, 63-летний россиянин разбирал здание на улице Звездова, признанное аварийным еще в 2016 году. Внезапно на мужчину рухнул потолок.

Пострадавшего достали и передали врачам, однако спасти его не удалось.

До этого сообщалось, что в Московской области рабочего завалило грунтом на железной дороге. 27-летний мастер на глубине двух метров проводил вскрытие одного участка трубы для последующего обследования ее технического состояния, когда его внезапно завалило грунтом. У мужчины случилась асфиксия, медики не сумели его реанимировать. Следователи организовали проверку по факту случившегося.

Еще раньше в Приморском крае рабочего завода засыпало зерном во время работ по ремонту задвижек резервуаров для хранения.

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