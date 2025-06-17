В России трехлетний ребенок не выжил после падения в супермаркете

В Новороссийске трехлетний мальчик упал в супермаркете, его не спасли

В Новороссийске трехлетний ребенок не выжил после падения в супермаркете. Запись с камеры наблюдения опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

ЧП произошло в торговом павильоне на втором этаже. Ребенок подошел к краю площадки, которая не доходила до окна, оставляя небольшой зазор. В него и упал мальчик. Сразу же после этого к нему бросились две женщины — вероятно, мать и бабушка.

После случившегося на место приехала бригада скорой помощи. Однако помочь мальчику медики не смогли.

Ранее в Башкирии младенец не выжил, получив ожог бытовым феном. Включенный фен рядом с колыбелью положил его отец.