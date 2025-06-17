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18:06, 17 июня 2025Экономика

В России установили новый крайний срок оплаты услуг ЖКХ

Госдума приняла закон о переносе крайнего срока оплаты услуг ЖКХ на 15-е число
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетТарифы ЖКХ

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Крайний срок оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в России перенесли с 10-го на 15-е число месяца. Закон о новом периоде приняла Госдума во втором и третьем, окончательном, чтении, пишет РИА Новости.

Помимо этого, по новым правилам предлагают перенести срок предоставления платежных документов, на основании которых вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги, — вместо первого числа каждого месяца нужно это будет делать пятого.

Такие даты будут более комфортными для россиян, считают авторы инициативы. Многим зарплаты приходят 12 или 15 числа, поэтому оплачивать услуги станет удобнее. «Это позволит избежать просрочек оплаты услуг ЖКХ и, как следствие, начисления пени», — пояснил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Ранее в Госдуме сообщили о росте тарифов на электроэнергию. С 1 июля 2025 года они будут проиндексированы на 12,6 процента, а в 2026 году — на 9,3 процента.

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