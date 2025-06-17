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11:51, 17 июня 2025Экономика

В России взлетело количество квартир с посуточной арендой

«Циан»: Количество объявлений с краткосрочной арендой в России выросло на 33 %
Мария Черкасова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Количество объявлений о сдаче квартир в краткосрочную аренду (от суток и более) в российских городах-миллионниках увеличилось на 33 процента по сравнению с июнем 2024 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на подсчеты компании «Циан».

Сейчас в мегаполисах выставлено 196 тысяч лотов, годом ранее их было 147 тысяч. Рынок краткосрочной аренды развивается в основном за счет инвесторов, считают в компании — ведь сдать квартиру на сутки гораздо выгоднее, чем на длительный срок.

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Ставки краткосрочной аренды действительно в 2-3 раза выше долгосрочной, однако в таком формате сдачи жилья есть риски простоя, отметил представитель компании «Этажи». В популярных у туристов городах, не таких крупных, как мегаполисы, количество объявлений о посуточной аренде тоже выросло, отметил руководитель «Циан.Аналитика» Алексей Попов. Однако рост составил всего 19 процентов, с 88 тысяч до 105. Эксперт считает, что в таких городах меньше инвесторов.

Ранее стало известно, что аренда жилья с середины мая по середину июня в России подорожала на 2,5 процента. На более чем один процент ставки выросли в 21 локации из 40 — сильнее всего в Калининграде, Махачкале, Севастополе, Сочи (более 10 процентов) и в Санкт-Петербурге (плюс семь процентов) — то есть в городах, где значительная часть арендного фонда летом переходит в сдачу на короткий срок.

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