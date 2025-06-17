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13:28, 17 июня 2025Экономика

В России задумали ограничить выдачи льготной ипотеки

«Известия»: Банки могут ограничить выдачи льготной ипотеки
Александра Качан (Редактор)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Российские банки могут ограничить выдачи льготной ипотеки. Об этом предупредили Минфин и Центробанк (ЦБ) после отказа рынка от взимания комиссий с девелоперов, передают «Известия» со ссылкой на замминистра финансов Ивана Чебескова.

«Мы договорились с ЦБ, что будем наблюдать за ситуацией и смотреть, как банки себя поведут», — заявил собеседник издания. Чебесков добавил, что на данный момент ведомство и Банк России не знают, какие меры будет необходимо принять в связи с ситуацией.

Отмечается, что отмена субсидий от застройщиков может привести к снижению объемов выдачи льготных ипотечных кредитов. Такие программы все меньше привлекают банки, что может сказаться на их кредитной политике. В том числе существует вероятность повышения минимального размера первоначального взноса по ипотеке и ужесточение стандартов оценки заемщиков.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев назвал срок накопления на первоначальный взнос по ипотеке. По его словам, москвичи могут отложить необходимую сумму за семь лет.

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