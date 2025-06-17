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17:53, 17 июня 2025Силовые структуры

В российском регионе дезертир захватил склад с оружием и открыл хаотичную стрельбу

В Бурятии дезертир захватил оружие, открыл стрельбу и ранил военного
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

В Бурятии дезертир захватил комнату с оружием и открыл огонь. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, 15 июня в воинскую часть города Кяхта доставили 48-летнего военнослужащего Алексея, который был дезертиром. Его определили в помещение рядом с комнатой хранения оружия. Ночью он сломал дверь и проник на оружейный склад, после чего устроил беспорядочную стрельбу из автомата.

МВД объявило сбор состава и ввело план «Эдельвейс». К воинской части прибыли более 35 сотрудников силовых ведомств. В это время Алексей произвел несколько выстрелов в рядового, который пытался с ним поговорить. Военный получил ранение обеих ног. После этого с напавшим начались переговоры, и к 11 утра он сдался, выйдя из комнаты с оружием.

Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.

Ранее сообщалось, что российский дезертир сдался военному следствию и получил срок.

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