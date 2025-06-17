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15:43, 17 июня 2025Россия

В российском регионе осталась всего одна делающая аборты частная клиника

В Омской области осталась одна делающая аборты частная клиника
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Во всей Омской области осталась одна делающая аборты частная клиника. Об этом сообщил глава региона Виталий Хоценко в Telegram.

«Отмечу, что сейчас в Омской области осталась только одна частная клиника, реализующая услуги по прерыванию беременности», — написал он в посте, посвященном заседанию совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

Во время общения с подчиненными Хоценко поставил задачу — проводить системную политику по достижению национальных целей в сфере демографии. В этой связи региональному Минтруда дано получение подготовить к реализации ряд инициатив, добавил губернатор.

В последнее время ряд российских регионов ввел ограничения на производство к абортам и иным меры, направленные на повышение рождаемости. Одним из последних в списке стал Санкт-Петербург, где в начале июня ввели штрафы за склонение к аборту. Размер штрафа составил от 3 тысяч рублей для физических лиц и от 13 тысяч рублей — для организаций.

ЖЗЛ
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