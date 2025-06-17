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11:22, 17 июня 2025Экономика

В российском регионе произошло землетрясение

В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 2,9
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетЗемлетрясение в Кузбассе

Фото: Ronny Adolof Buol / Shutterstock / Fotodom

В Кузбассе произошло второе за сутки землетрясение. Об этом в оперативной сводке сообщили на сайте Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки были зафиксированы в ночь на 17 июня, в 2:22 по местному времени (22:22 понедельника, 16 июня, по московскому времени), в районе города Полысаево с населением около 25 тысяч человек. Магнитуду этого землетрясения сейсмологи оценили в 2,9.

Ранее в этот же день стало известно о подземных толчках в Якутии. Эпицентр землетрясения, зафиксированного накануне в 16:36 по местному времени (10:36 по московскому времени), находился в 81 километре от Депутатского и в 28 километрах на запад от села Сайлык. Магнитуда составила 4, а очаг залегал на глубине 10 километров.

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