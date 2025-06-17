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08:55, 17 июня 2025Экономика

В российском регионе произошло землетрясение

В Якутии произошло землетрясение интенсивностью 5-6 баллов
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Якутии в понедельник, 16 июня, зафиксировали землетрясение. Об этом со ссылкой на директора местного филиала Геофизической службы РАН Сергея Шибаева сообщает портал ЯСИА.

По словам специалиста, подземные толчки в российском регионе произошли в 16:36 по местному времени (10:36 по московскому времени), в 81 километре от Депутатского и в 28 километрах западнее села Сайлык. Их интенсивность составила 5-6 баллов, а магнитуда — 4. Очаг, отметил Шибаев, залегал на глубине 10 километров.

Землетрясение накануне случилось и в Перу. Его магнитуда составила 6,1 — подземные толчки такой силы считаются мощными. Эпицентр землетрясения находился в 30 километрах к юго-западу от Конституционной провинции Кальяо.

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