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11:05, 16 июня 2025Экономика

В Латинской Америке произошло землетрясение

У побережья Перу зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1
Виктория Клабукова

Фото: Henry Romero / Reuters

У берегов Перу случилось землетрясение. Об этом сообщает сейсмологический центр латиноамериканской республики.

Эпицентр землетрясения пришелся на побережье Конституционной провинции Кальяо, в 30 километрах к юго-западу от нее. Подземные толчки местные жители начали ощущать в воскресенье в 11:35 по местному времени (19:35 по Москве). Магнитуда землетрясения составила 6,1, а его очаг залегал на глубине 49 километров.

В тот же день землетрясение мощностью 2,5 балла произошло в Иране. Сейсмические толчки наблюдались на ядерном объекте в Фордо, где производится обогащение урана.

11 июня подземные толчки почувствовали на Сахалине. За сутки на севере острова было зафиксировано два землетрясения магнитудой 2,9 и 3,2. Неделей ранее в регионе произошло мощное землетрясение магнитудой 5,1. Угроза цунами не объявлялась.

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