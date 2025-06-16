В Латинской Америке произошло землетрясение

У побережья Перу зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1

У берегов Перу случилось землетрясение. Об этом сообщает сейсмологический центр латиноамериканской республики.

Эпицентр землетрясения пришелся на побережье Конституционной провинции Кальяо, в 30 километрах к юго-западу от нее. Подземные толчки местные жители начали ощущать в воскресенье в 11:35 по местному времени (19:35 по Москве). Магнитуда землетрясения составила 6,1, а его очаг залегал на глубине 49 километров.

В тот же день землетрясение мощностью 2,5 балла произошло в Иране. Сейсмические толчки наблюдались на ядерном объекте в Фордо, где производится обогащение урана.

11 июня подземные толчки почувствовали на Сахалине. За сутки на севере острова было зафиксировано два землетрясения магнитудой 2,9 и 3,2. Неделей ранее в регионе произошло мощное землетрясение магнитудой 5,1. Угроза цунами не объявлялась.